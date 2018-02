Ammiraglio russo ha stimato la probabilità di trovare il relitto del sottomarino San Juan

Le probabilità di trovare il relitto diventano minime, ritiene l'ex comandante della flotta del Baltico (2001-2006), ha detto l'ammiraglio Vladimir Valuev.

Come riportato dai media argentini, il disastro del San Juan potrebbe essere accorso al confine della piattaforma petrolifera ad una profondità di 200-300 metri, oltre la quale inizia la ripida scogliera, che si estende per una profondità di circa sei mila metri. Secondo loro, la causa dei problemi tecnici del sottomarino è che può discendere non più di 100 metri.

"A giudicare dalle ultime informazioni, il sottomarino San Juan potrebbe essere affondato ad una profondità di 6,2 mila metri. Presumibilmente, sul suo bordo si è verificata una forte esplosione, che ha comportato la distruzione del corpo. Diminuita la stabilità longitudinale, con grande velocità è sceso sul fondo. A tale profondità è stato schiacciato dalla pressione dell'acqua" ha detto Valuev.

© AP Photo/ Vicente Robles La Russia è l’ultima speranza per i parenti dell’equipaggio disperso del San Juan

A suo parere, "le probabilità di trovare il relitto in circostanze così diventano minime".

L'ammiraglio con rammarico, ha sottolineato che in breve tempo non si trovano tutti i relitti sottomarini. "Così, nel 1968, nel giro di sei mesi hanno cercato il relitto del sottomarino americano nucleare Scorpion. In trent'anni non è stato individuato il sottomarino israeliano Dakar. E ' scomparso nel 1968, in senso figurato, a riva, infatti, nelle acque territoriali mediterranee, il sottomarino della Marina francese Minerva ancora non trovato finora" ha dichiarato Valuev.

"I media hanno riferito che a bordo del sottomarino San Juan è stata insufficiente la quantità di ossigeno e i fondi di salvataggio erano inadatti per l'uso. In questo caso si tratta di dettagli irrilevanti, se si tiene conto di tutte le circostanze del disastro: apporto di acqua salata nella fossa, che ha provocato un incendio, e una potente esplosione che ha portato alla morte istantanea marinai" ha aggiunto l'ammiraglio.

Il sottomarino diesel-elettrico della Marina argentina San Juan ha smesso di entrare in contatto 15 novembre 2017 con la base navale di Ushuaia, nel Mar del Plata, a bordo c'erano 44 persone. I rappresentanti della Marina hanno riferito di una singola esplosione, che potrebbe essere la causa della scomparsa del San Juan.

Gli esperti dell'Organizzazione del Trattato sul divieto totale dei test nucleari il 15 novembre hanno registrato "un insolito segnale" nella zona della scomparsa del sottomarino e hanno riferito le impostazioni. Sulla base dei dati l'ex analista di intelligence della Marina USA Bruce Rul ha concluso che il sottomarino argentino è stato completamente distrutto dall'esplosione, come dall'equivalente di 5,7 tonnellate di tritolo, in 40 millisecondi e i sommergibilisti sono stati uccisi all'istante, senza sofferenza.

Dopo 15 giorni dalla scomparsa del sottomarino la Marina argentina ha dichiarato la fine delle operazioni di salvataggio dei marinai, ma ha promesso di continuare le ricerche della nave. In precedenza, la Difesa russa ha inviato in Argentina un gruppo di marina di professionisti, dotati di mezzi subacquei guidati Pantera Plus, per la ricerca del sottomarino e la nave della Marina russa Jantar. A bordo ci sono moderni mezzi sommergibili che consentono di rilevare sott'acqua gli oggetti sul terreno.