Jabhat al-Nusra rivendica la responsabilità del Su-25 abbattuto in Siria

Dati simili sono apparsi sul canale tv Al-Arabiya. L'aereo russo Su-25 è stato abbattuto sabato nella provincia siriana di Idlib, il pilota è morto in combattimento con i terroristi. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che l'aereo è stato abbattuto da un MANPADS. Più tardi, nel reparto militare è stato riferito che più di 30 uomini armati sono stati eliminati con un attacco ad alta precisione nella zona controllata da Jabhat al-Nusra, da dove è stato lanciato il missile sul velivolo.

Come ha dichiarato il ministero della Difesa russo, incontrollate consegne di armi del Pentagono alle formazioni proamericane hanno condotto la Turchia ad operazioni in questa regione della Siria. Il ministero ha anche aggiunto che "tali comportamenti irresponsabili da parte americana in Siria portano al fallimento del processo di pace e ostacolano i negoziati di Ginevra nei quali dovrebbero esserci i curdi".

Nel mese di dicembre 2016 il presidente Barack Obama ha ritirato i vincoli formali per la fornitura di armi, munizioni e attrezzature militari agli alleati di Washington per combattere il terrorismo in Siria. Poi ha firmato la legge sulle spese militari, che prevede che l'ordine e le condizioni di fornitura delle armi terra-aria alla cosiddetta opposizione siriana. Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov ha dichiarato che l'autorizzazione per la fornitura USA di armi porterà a un'ulteriore escalation delle tensioni e nuove vittime.