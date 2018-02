Il governatore di Sakhalin ha regalato tre cuccioli agli utenti di Instagram

Quasi un mese fa, il capo della regione ha condiviso la gioia per la sua coppia di cani di razza maremmana a cui sono nati tre cuccioli. Ha detto che gli utenti che scriverebbero la migliore ricetta per la felicità della famiglia riceveranno un cucciolo. Hanno scritto all'account del governatore in circa 500.

"Stiamo cercando una famiglia per i cuccioli che sono nati dai miei cani. Ho ricevuto un gran numero di risposte, piene di rispetto e di amore per i cari. Sono convinto che a Sakhalin e le isole Curili vivono persone sensibili e brava gente", ha scritto il governatore sulla sua pagina del social network.

Scegliere, secondo lui, si è rivelato molto difficile. Ma alla fine si è fermato alle lettere di tre famiglie. Tutti riceveranno in regalo un cucciolo simbolo del 2018.