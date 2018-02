Il pilota abbattuto in Siria nel Su-25 non attendeva la minaccia, ha detto l'esperto

L'attacco al Su-25 russo è avvenuto a Idlib da un MANPADS, il pilota russo, probabilmente a bassa quota, non sapeva che in questa zona di distensione potevano verificarsi minacce per la sicurezza.

Lo ha detto il presidente dell'Accademia dei problemi geopolitici, il dottore in scienze militari Kostantin Sivkov. In precedenza il ministero della Difesa russo ha dichiarato che il caccia russo Su-25 è stato abbattuto da un MANPADS nella provincia siriana di Idlib, il pilota è morto in combattimento con i terroristi. Successivamente, le Forze Armate russe hanno attaccato i miliziani di Al-Nusra a Idlib, eliminando più di 30 terroristi.

"Le apparecchiature radar dell'aereo non possono tenere traccia dell'attacco di armi portatili terra-aria di tipo "Stinger" o "Igla", il puntamento è passivo, non emettono segnali. L'"Igla" si può usare a tre chilometri e, quindi, il Su-25 è volato a bassa quota, il che suggerisce che il pilota pensava si trattasse di una zona di sicurezza, che nessuno sparasse", ha detto.

L'esperto ha suggerito che la perdita del Su-25 costringerà l'aviazione a rafforzare le misure di sicurezza del volo nelle aree di de-escalation. Parlando di come un MANPADS possa cadere nelle mani dei terroristi, ha sottolineato che l'arma è diffusa sul mercato nero, o i militanti possono averlo trovato nei magazzini in Siria o in Iraq.

Secondo l'esperto, i militanti che hanno preso il pilota russo, catturato e ucciso dopo che si è catapultato, non rimarranno impuniti. L'esperto ha sottolineato che all'incidente a Idlib deve seguire una serie di azioni di rappresaglia da parte dell'aviazione russa e dell'esercito siriano.

"Quanto accaduto dice solo che queste persone non riconoscono le regole della guerra, e farli prigionieri non è necessario. Ora è chiaro che a Idlib ci sono i terroristi, che non rispettano il cessate il fuoco e per i quali sarà necessario applicare una serie di massicci attacchi missilistici insieme con le truppe siriane. Per la morte di un nostro pilota devono pagare migliaia di criminali", ha detto.