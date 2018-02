La Cina ha criticato la nuova dottrina nucleare USA

"Il ministero della Difesa USA ha pubblicato la dottrina nucleare del paese, in cui vengono mosse assurde ipotesi sui piani di sviluppo della Cina, esagerano la minaccia delle forze nucleari della Cina, siamo fermamente opposti a questo", si legge in un comunicato diffuso dall'account del dipartimento sul social network WeChat.

Si sottolinea che "la Cina si è impegnata nel percorso di sviluppo e di difesa della pace, rispetta rigorosamente gli impegni per l'attuazione del principio di non usare mai e in nessun caso le armi nucleari, di non minacciare l'uso di armi nucleari contro paesi che non dispongono di capacità nucleare e zone prive di armi nucleari".