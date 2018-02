Pushkov: tentativi dell'Ucraina per privare la Russia del diritto di veto sono insensati

Il senatore russo Alexey Pushkov ha definito i tentativi dell'Ucraina di riformare il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in materia di uso del diritto di veto stupidi e disperati.

"I diplomatici ucraini si possono distruggere la fronte nel tentativo di "riformare" il Consiglio di Sicurezza, per privare la Russia del diritto di veto, ma i loro sforzi sono destinati a fallire. Chi sono loro per mettere in discussione la particolare prerogativa delle grandi potenze? E' una stupida causa persa", ha scritto su Twitter.

Украинские дипломаты могут разбить себе лоб в попытках "реформировать" СБ ООН, чтобы лишить Россию права вето, но их усилия обречены. Кто же даст им поставить под сомнение особую прерогативу великих держав? Глупая безнадёжная затея. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 февраля 2018 г.

© AP Photo/ KENA BETANCUR Ucraina vuole cambiare meccanismo del diritto di veto al Consiglio Sicurezza ONU

In precedenza la delegazione dell'Ucraina alle Nazioni Unite ha chiesto di riformare il Consiglio di Sicurezza dell'organizzazione, prima di tutto, modificando le procedure di applicazione del diritto di veto.

Il Consiglio di Sicurezza è un organo delle Nazioni Unite, che, in conformità con l'articolo 24 della carta delle Nazioni Unite, ha la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Si tratta del numero di sei organi principali delle Nazioni Unite. Il diritto di veto, che blocca qualsiasi risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è del Regno Unito, Cina, Russia, USA e Francia.