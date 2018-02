Analista valuta l'impatto della nuova dottrina nucleare USA sulla Russia

La nuova dottrina nucleare americana non dovrebbe essere considerata come una dichiarazione a Mosca dell'inizio di una nuova corsa agli armamenti, è puramente un documento di politica interna.

La parità nucleare tra Mosca e Washington in ogni caso, continua, ha detto l'ex capo della gestione internazionale del Ministero della Difesa russo, il tenente generale Eugenij Buzhinskij.

Il Pentagono ha annunciato venerdì la dottrina nucleare USA in cui si dedica grande attenzione allo sviluppo delle forze nucleari russe. Le altre potenziali minacce per il Pentagono sono Corea del Nord, Iran e Cina. Il Pentagono ha annunciato che gli sforzi USA mirano a sviluppare testate nucleari di bassa potenza. Inoltre, nella dottrina si afferma che gli USA continueranno a spendere i fondi per l'ammodernamento delle forze nucleari e lo sviluppo degli elementi della "triade nucleare" (missile intercontinentale, sottomarini e bombardieri strategici). Gli USA hanno dichiarato che, in generale, agiranno per la riduzione delle armi nucleari, ma criticano la proposta delle Nazioni Unite per il contratto sul divieto totale che non risponde alle esigenze attuali all'ordine del giorno.

"Questo è puramente un documento della politica interna USA. Si tratta di enormi somme di denaro. Hanno bisogno di eseguire l'ammodernamento. Il costo è pari a 1,3 trilioni di dollari per i prossimi 30 anni" ha detto l'esperto.

"La strategia è la definizione degli obiettivi politici. Non è un bilancio. Hanno bisogno di compiere piani di ammodernamento e riarmo, di cui si occupa Trump", ha aggiunto.

L'esperto ha sottolineato che non bisogna interpretare la pubblicazione della nuova dottrina nucleare "in questo modo, come se ci avessero dichiarato guerra o come corsa agli armamenti".

"Dopo tutto, la corsa agli armamenti è un processo a due vie. Abbiamo il nostro programma di modernizzazione del complesso nucleare, gli USA il loro. La parità persiste in ogni caso", ha dichiarato.