Le autorità francesi hanno accusato il famoso teologo dell'islam di stupri

Le cause di due donne sono state depositate alla fine di ottobre 2017. Poi, gli organi della polizia francese hanno aperto un'indagine preliminare nei confronti del teologo, che insegnava all'università di Oxford.

Come riferisce il canale tv, le accuse di "stupro e stupro indifeso" sono state rivolte a Ramadan venerdì sera. In attesa di giudizio è stato messo in carcere. Secondo il canale, la difesa ha quattro giorni per prepararsi all'udienza

In precedenza è stato riferito, che nel mese di novembre Ramadan è diventato un "eroe" della rivista satirica Charlie Hebdo, che ha pubblicato una vignetta su di lui. Dopo la pubblicazione del numero, mortali minacce sono state ricevute dalla redazione.

Ramadan è il nipote del capo politico egiziano Hassan al-Banne, fondatore del movimento dei Fratelli musulmani.