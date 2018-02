USA, un cane ottiene il sussidio di disoccupazione

Un residente dello stato del Michigan Michael Haddock ha detto di aver ricevuto una lettera in cui si diceva che la domanda di indennità di Ryder era considerata accolta. Tuttavia, l'unico Ryder nella sua famiglia è il cane.

Secondo la lettera, l'ultimo posto di lavoro indicato di Ryder era un ristorante a Detroit. L'indennità è pari a 360 dollari a settimana.

"Non so cosa ha intenzione di fare con questi soldi" ha scherzato Haddock.

L'Agenzia per l'assicurazione contro la disoccupazione, ha confermato l'invio della lettera, tuttavia, ha spiegato, che hanno rivelato di aver commesso un errore prima di depositare il denaro.

Come si è scoperto più tardi, nello Stato è alto il numero di richieste false di sussidi. I criminali hanno accesso ai dati personali dei cittadini (nome, indirizzo, numero di previdenza sociale), e cercano di guadagnare soldi. Nel caso di Ryder, ovviamente, si è verificato un errore, e i truffatori non hanno capito che non era un uomo.