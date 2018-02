L'invito da parte del Comitato Olimpico Internazionale, il CIO, per le Olimpiadi è stato ricevuto da 12 sciatori russi, in Corea del Sud sono arrivati in sei, era già presente l'allenatore della squadra nazionale Marcus Kramer.

A Pyeongchang sono arrivati Anastasia Sedov, Julia Belorukova, Anna Nechaevskaja, Aleksandr Panzhinskij, Denis Spizov e Natalia Nepryaeva.

I giochi si svolgeranno dal 9 al 25 febbraio.