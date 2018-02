Mattis ha ringraziato l'Ucraina per il suo coraggio di fronte ad "aggressione russa"

Il capo del Pentagono James Mattis ha ringraziato il ministro della Difesa ucraino Stepan Poltorak per il suo coraggio di fronte all' "aggressione russa", riferisce il Ministero della Difesa USA.

"Ha espresso apprezzamento al ministro della Difesa per il coraggio del suo paese di fronte all'aggressione russa", si legge nel messaggio di fine riunione dei capi militari dei due paesi.

Mattis e Poltorak hanno anche promesso di rafforzare la cooperazione tra Washington e Kiev, "basata su interessi reciproci di sicurezza condivisibili da entrambi i paesi".

Il ministro della Difesa dell'Ucraina si trova in visita ufficiale negli USA. Si prevede che Poltorak parteciperà alle consultazioni bilaterali della difesa dei dipartimenti.

L'anno scorso gli USA hanno approvato un piano per fornire all'Ucraina armi letali, tra cui missili anticarro Javelin. In Russia hanno espresso preoccupazione per l'intenzione di Washington di fornire a Kiev armi letali.