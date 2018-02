Elon Musk ha rinominato il lanciafiamme, per evitare problemi alla dogana

Il capo della società americana SpaceX e amministratore delegato dello sviluppo di auto elettriche Tesla, Elon Musk, ha deciso di rinominare il Boeing lanciafiamme "apocalisse di zombie" per evitare problemi alla dogana.

"A quanto pare, alcune agenzie doganali dichiarano che non invieranno qualcosa con il nome di "lanciafiamme". Per risolvere questo problema, lo rinominiamo "non lanciafiamme" ha scritto Musk su Twitter.

"O un dispositivo per aumentare la temperatura", ha aggiunto.

In precedenza, Musk ha presentato il lanciafiamme Boeing, che vi aiuterà a "salvarvi dall'apocalisse degli zombie". Ha poi detto che tutti i lanciafiamme venduti saranno consegnati ai clienti con l'estintore.