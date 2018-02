Giapponesi sopravvissuti ai bombardamenti atomici arrabbiati per la nuova dottrina USA

"L'anno scorso è stata riconosciuta l'azione sulle vittime dei bombardamenti atomici, aperta alla Nazioni Unite con il Trattato di divieto delle armi nucleari.

Tuttavia, se il presidente di una grande potenza ha intenzione di aumentare e migliorare l'armamento nucleare, allora la liberazione dalle armi nucleari per i "hibakusha" (così in Giappone chiamano coloro che sono sopravvissuti al bombardamento di Hiroshima e Nagasaki) diventa impossibile. Mi sento pieno di rabbia" ha detto al canale televisivo NHK Toshiyuki Mimaki, capo della confederazione delle organizzazioni delle vittime dei bombardamenti atomici Nihon Chidanke.

Il capo del gruppo dei "hibakusha" al Centro del movimento per la pace della prefettura di Nagasaki, Koichi Cavanao, ritiene che "la strategia USA per lo sviluppo nucleare a testate compatte, che sono facili da usare, riduce gli ostacoli per la loro applicazione e aumenta la minaccia di una guerra nucleare".

"Il Giappone, che ospita basi americane, rimarrà implicato", ha sottolineato.

Ieri il Pentagono ha reso pubblica la nuova dottrina nucleare, grande attenzione è rivolta alle forze nucleari russe, tra le altre potenziali minacce c'è la Corea del Nord, Iran e Cina. I militari americani hanno annunciato lo sviluppo di testate nucleari di bassa potenza, ma anche di continuare a spendere fondi per l'ammodernamento delle forze nucleari e lo sviluppo di elementi della "triade nucleare" (missile intercontinentale, sottomarini e bombardieri strategici). Con questa dottrina si afferma che gli USA in generale, agiscono per la riduzione delle armi nucleari, ma criticano la proposta delle Nazioni Unite riguardo il contratto sul divieto totale, che non risponde alle esigenze all'ordine del giorno.

Il ministro degli Esteri giapponese Taro Kono, da parte sua, ha detto che Tokyo apprezza la nuova dottrina nucleare USA e intende rafforzare la capacità di contenimento nell'ambito dell'alleanza Giappone-USA.