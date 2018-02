Sudcorea, Partito democratico istituisce movimento solidale agli atleti olimpici russi

Il Partito democratico sudcoreano ha istituito un movimento di tifosi chi sosterranno la Russia alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. La ceremonia si è svolta a Seoul con la partecipazione del leader del partito Choo Mi-ae e l'ambasciatore russo in Corea del Sud Alexander Timonin.

Choo Mi-ae ha spiegato che un accordo sul sostegno è stato raggiunto lo scorso dicembre durante la sua visita in Russia e l'incontro con il presidente del Comitato olimpico russo Alexander Zhukov.

"Il nostro partito, come promesso, ha formato un gruppo di sostegno che presentiamo ufficialmente oggi. In questo modo vogliamo far vedere che siamo amici con la Russia", ha detto il politico.

Egli ha sottolineato che si tratta di una passo importante per sostenere la nazionale russa estromessa dalle Olimpiadi avanzando "accuse infondate dell'uso di doping".

L'ex presidente della Federazione di atletica leggera russa, Valentin Balakhnichev, intervistato da RT, ha espresso gratitudine al Partito democratico sudcoreano per aver istituito il movimento dei tifosi. "Sono felice che la Corea del Sud ha preso questa decisione. I coreani sono tifosi forti e amanti dello sport", ha detto Balakhnichev.

Il presidente della Commissione parlamentare russa per lo sport Mikhail Dyagterev ha osservato che l'atto amichevole dalla parte della Corea del Sud servirà al rafforzamento delle relazioni fra i due paesi.

"L'espressione di solidarietà con la Russia attesta la comprensione dell'opinione pubblica mondiale della discriminazione dei nostri atleti", ha affermato il deputato.