Shoigu ha raccontato il risultato del test dell'A-100

"Sono state testate le caratteristiche aerodinamiche del velivolo A-100 e tutte le apparecchiature radio installate", ha detto Shoigu.

Il ministro ha ricordato che il primo volo del prototipo A-100 si è svolto a novembre 2017.

L'A-100 è basato sull'aereo da trasporto militare IL-76MD-90A. Esso è equipaggiato con un sistema radar in grado di intercettare aerei e altri bersagli aerei, terrestri e marini. L'aereo sostituirà i complessi gli A-50 e A-50U. Come reso noto in precedenza da Shoigu le consegne dell'A-100 inizieranno nel 2020.