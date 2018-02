Sputnik appare in episodio di una serie televisiva francese

Gli sceneggiatori della popolare serie tv francese Baron Noir hanno incluso in uno degli episodi una scena con l’agenzia Sputnik.

Nel tentativo di di visualizzare l'impatto dei media russi sulla vita sociale della Francia, i creatori della fiction hanno mostrato un presunto articolo pubblicato sul sito Sputnik France nel quale si parlava di uno dei protagonisti della serie.

Secondo la storia, il personaggio principale Philippe Rick-waert si imbatte nell'articolo inventato dagli autori dal titolo "Unione europea, Francia e la strategia dello shock ordoliberale" di un certo editorialista Sputnik France, Serge Lafarge, che discute la possibilità di un colpo di stato. Philippe Rick-waert viene ispirato dall'articolo.

La direzione di Sputnik France, ripetutamente attaccata dalle autorità francesi, ha reagito con ironia al "nuovo impiegato".

Toutes les «fake news», présentes sur notre site, sont le fruit de l’imagination des talentueux scénaristes de la série «Baron noir». Ce sont des gars extra et la série est au top! Nous serions ravis de continuer à travailler avec eux sur ce format! pic.twitter.com/WyFNge09D9 — Nathalie Novikova (@NovikovaSputnik) 1 февраля 2018 г.

​"Tutte le informazioni inaffidabili sul nostro sito sono opera dei talentuosi sceneggiatori della serie Baron Noir. Siamo pronti a continuare a collaborare con loro in questo formato ulteriormente!" ha scritto nel redattore capo di Twitter Sputnik France Natalia Novikova.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha ripetutamente accusato Sputnik della diffusione di notizie sul web senza fornire alcuna prova. Anche durante la campagna elettorale, il suo personale ha rifiutato di accreditare un canale russo e le notizie, e in autunno giornalista Sputnik espulso dalla conferenza stampa congiunta Macron e il primo ministro iracheno, Haider al-Badi, con il pretesto che il suo nome non compare nel registro dei giornalisti accreditati, anche se era parte della loro numero. richieste scritte ripetute di rappresentanti della agenzia al servizio stampa del presidente della Francia per le loro mailing list degli annunci sono rimaste senza risposta.