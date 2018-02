Scienziati USA: come dimagrire sul posto di lavoro

Degli scienziati americani sostengono che rinunciare a un posto in ufficio aiuta a perdere circa tre chilogrammi all'anno. Questo è affermato in un rapporto pubblicato sul sito web European Journal of Preventive Cardiology.

Secondo lo studio per i dipendenti d'ufficio, per perdere peso sul posto di lavoro senza modificare la dieta, è sufficiente trascorrere sei ore al giorno in piedi.

La differenza media nel consumo di energia, secondo gli esperti, è di 0,15 calorie al minuto. Quindi, in un giorno puoi bruciare 54 calorie in più. Si noti che questo metodo di perdita di peso è particolarmente adatto per gli uomini a causa della maggiore massa muscolare.

I ricercatori hanno anche attirato l'attenzione sui vantaggi aggiuntivi del lavoro "in piedi". "Quando si sta in piedi vengono usati ulteriori gruppi muscolari, che portano non solo ad una perdita di calorie, ma riducono anche il rischio di infarto, ictus e diabete" ha detto il capo del gruppo di scienziati, il professor Francisco Lopez-Jimenez.