Ucraina: miners di criptovalute accusati di finaziare DNR e LNR

Le forze dell’ordine ucraine hanno soppresso le attività di una mining farm di bitcoin per finanziare le Repubbliche popolari di Donetsk e Lughansk.

Le operazioni illegali si svolgevano a Kiev, nella regione di Kiev e Cherkassy. Nelle aree menzionate, sono state condotte le ricerche e le attrezzature illegali trovate sono state confiscate, ha detto il procuratore militare dell'Ucraina Anatoly Matios in un briefing.

Su più piani nei locali in affitto dell'impresa Kvazar a Kiev gli agenti delle forze dell'ordine hanno trovato più di 400 mining farm, più di un migliaio di blocchi per il mining e schede grafiche, più di un migliaio di hard disk, circa 500 schede madri, computer portatili, desktop, e documenti indicano che i fondi venivano inviati nelle Repubbliche popolari per l'acquisto di equipaggiamenti militari, attrezzature, armi e munizioni.

Nella regione di Cherkassy, ​​le mining farm erano situate nel territorio delle strutture di un deposito in affitto. In questo caso, i miners rubavano l'energia elettrica con un allaccio non autorizzato alla rete elettrica generale.

Il costo dell'attrezzatura sequestrata è di circa quattro milioni di dollari, ora è stato inviato per essere esaminato. L'inchiesta ha anche stabilito l'identità della persona che ha organizzato questa produzione, è ricercato. Le forze dell'ordine hanno anche raccolto dati sulla cerchia di persone che hanno aiutato a importare attrezzature illegali in Ucraina.

È stato avviato un procedimento penale per "finanziamento del terrorismo", "evasione fiscale" e "furto di energia elettrica". Matios ha detto che per l'organizzazione del lavoro di mining, i delinquenti avevano assunto dei laureati del Politecnico di Kiev.