Il riscaldamento globale minaccia la metà delle basi militari USA nel mondo

Siccità, forti venti e inondazioni sono gli eventi naturali principali nell'elenco dei disastri naturali che minacciano le 1.700 basi militari statunitensi in tutto il mondo.

"Il riscaldamento globale può potenzialmente modellare l'ambiente in cui dobbiamo svolgere le nostre missioni".

The Guardian cita un rapporto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. "È inaccettabile che delle condizioni meteorologiche sfavorevoli possano ostacolare le nostre attività, causando ingenti perdite finanziarie e richiedendo costi fisici eccessivi da parte dell'esercito".

Il più delle volte gli elementi hanno influenzato le attività degli aeroporti, l'energia e i sistemi idrici.

Secondo i dati delle testata ci sono più di 3500 basi militari USA nel mondo. È interessante notare che le conclusioni del Pentagono sono contrarie all'opinione della Casa Bianca sul riscaldamento globale.

In precedenza è stato riferito che un social network per gli atleti, Strava, permette a chiunque di trovare le basi militari in ogni angolo della Terra.