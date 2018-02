Stati Uniti allarmati dalla crescente influenza della Russia in America Latina

Il segretario di stato USA Rex Tillerson ha espresso la sua preoccupazione per la crescente influenza della Russia in America Latina.

"Continua a vendere munizioni e armamenti a regimi ostili, i quali non condividono il nostro rispetto ai principi democratici. La nostra regione deve essere stabile rispetto alle forze lontane che non condividono i valori di questa regione" ha detto Tillerson parlando nella sua ex università, l'Università del Texas ad Austin.

Ha sottolineato che Washington, a differenza della Russia e della Cina, non cerca un "rapido beneficio", ma vuole una partnership reciprocamente vantaggiosa per la prosperità dell'emisfero occidentale.

Tillerson ha anche osservato che la Cina offre all'America Latina un "percorso allettante di sviluppo" attraverso l'uso di risorse pubbliche, che porta a una dipendenza continua da Pechino e danneggerà il settore manifatturiero di questi paesi, riducendo i salari dei lavoratori e portando alla disoccupazione.

"In realtà, loro, i cinesi, offrono benefici a breve termine attraverso la dipendenza a lungo termine" è sicuro il Segretario di Stato.

Secondo lui, l'America Latina "non ha bisogno di nuove forze imperiali che cercano solo il proprio beneficio".

Giovedì, il Segretario di Stato ha iniziato un tour di una settimana dell'America Latina. Tillerson visiterà fino al 7 febbraio il Messico, l'Argentina, il Perù, la Colombia e la Giamaica.