Esperto: creato realmente ibrido uomo-scimpanzé

Secondo lo scienziato, un ovulo di scimpanzé è stato fecondato dallo sperma di un donatore sconosciuto. Malgrado esperimenti simili siano stati condotti in tutto il mondo, solo quello americano si è concluso con successo. Tuttavia, subito dopo la nascita dell'animale gli scienziati hanno deciso di abbatterlo a causa di problemi etici.

La dichiarazione di Gallup dovrebbe però essere trattata con scetticismo. Sebbene sia teoricamente possibile incrociare un uomo e una scimmia usando metodi moderni di genetica, non c'è ragione di credere che la semplice fecondazione dell'ovulo animale con lo sperma umano possa portare al concepimento.

Gordon Gallup è noto per aver condotto nel 1970 il test dello specchio per determinare se gli animali possono riconoscersi in uno specchio. Si è scoperto che gli ominidi (gorilla, scimpanzé), oltre alle orche e alle formiche, possono capire che il loro riflesso è un'immagine di se stessi, non di un altro animale.