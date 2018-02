Inquinamento, Londra è una città invivibile

Il motivo principale, secondo gli esperti, è il traffico intenso e i motori diesel in particolare.

L'inquinamento atmosferico è già stato citato in passato come una delle cause dell'alto tasso di mortalità nella capitale britannica: fino a 40.000 persone all'anno muoiono a per malattie cardiovascolari e polmonari.

Per gli ambientalisti, le misure introdotte nel 2010 come parte del programma per combattere l'inquinamento atmosferico, non funzionano e non funzioneranno in modo efficace. Essi propongono l'abbandono dei motori a combustibile sostituendoli con quelli elettrici, nonché severi controlli sulle emissioni delle imprese industriali.