Media: gli USA dimezzano il prezzo dei Patriot per la Polonia

La Polonia entro la fine di marzo firmerà un accordo per l'acquisto dei sistemi anti-missile statunitensi Patriot, pagandoli due volte meno di quanto inizialmente stabilito. Lo riferisce l’emittente radiofonica RMF FM, citando fonti non ufficiali.

"Costeranno quattro miliardi e mezzo di dollari i sistemi missilistici Patriot americani", riferisce l'emittente.

In precedenza, il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaschak, ha scritto su Twitter che la Polonia aveva ricevuto una riduzione significativa sul dei sistemi missilistici statunitensi, ma non ne ha menzionato l'importo. Il prezzo stabilito inizialmente era di circa 10,5 miliardi di dollari. Lo stesso importo era stato confermato lo scorso autunno dal Dipartimento per la cooperazione militare del Pentagono.

La Polonia e gli Stati Uniti hanno firmato un accordo sulla fornitura dei sistemi Patriot nel luglio dello scorso anno, durante la visita del presidente Donald Trump a Varsavia. Il documento dice che i sistemi saranno missilistici saranno consegnati alla Polonia entro il 2022. Nella prima fase, ci saranno due batterie con missili PAC-3 MSE ed elementi del sistema di controllo e comunicazione IBCS.