Un'artista di Mosca che "umanizza" treni

Sofia Stepanenko, 18 anni, è un'artista di Mosca, con entusiasmo disegna treni (vagoni della metropolitana) come persone.

La ragazza sogna di iscriversi al VGIK e lavorare con le Ferrovie russe. Il suo alias è Drofa, ha appena iniziato a pubblicare le sue opere in rete.

— Sonia, si ricorda come è nata l'idea di dipingere ritratti del treno?

— Mi ricordo che era sera tardi sul binario. Quando è arrivato il mio treno, la sua immagine immediatamente balenò nella mia testa.

— Viaggia spesso? Può ricordare la tappa più lontana raggiunta in treno?

— Viaggio raramente a causa dei soldi, nell'infanzia andavo nei treni abbastanza spesso. Più lontano in treno sono andata dalla Russia in Danimarca.

— In un'intervista hai detto che alcuni personaggi sono già stabiliti. Puoi descriverli? Forse il carattere o l'età? Chi è il tuo preferito?

— Ho personaggi, che incarnano le mie passioni. Il mio animale domestico, la ragazza-soldato, di nome Tatiana. E ' divertente, giocosa, non molla mai e non si arrende.

© Sputnik. Drofa (Sofia Dorofeeva) Il treno rapido "Sapsan" che va da Mosca a San Pietroburgo disegnato da Sofia Stepanenko (Drofa)

— I treni vanno e vengono sempre da qualche parte. Riguardano la biografia dei personaggi? Città natale o, forse, la nazionalità?

— Non ci avevo mai pensato. Le aggiunte e le modifiche nelle biografie dei miei personaggi si presentano nella mia testa con il tempo.

— Vi è mai capitato di disegnare i treni, vagoni, all'estero?

— No, non ancora.

— Come si trattano i graffiti? E ' una pratica frequente, i graffiti sui vagoni dei treni. Vuoi provare questo genere?

— Ai graffiti sono neutrale esattamente finché non si trasformano in atti di vandalismo. E provare, sì vorrei, almeno per interesse.

— Hai detto che hai iniziato a disegnare i lavoratori della ferrovia. Ricordi un interessante commento?

— Commentano i miei lavori, ridono, offrono nuovi treni, indicano inesattezze. Sotto uno dei miei post una ragazza-tecnico dei pompieri ha scritto che vuole abbracciare tutte le ragazze della ferrovia.

© Sputnik. Drofa (Sofia Dorofeeva) Un nuovo vagone della metropolitana di Mosca disegnato da Sofia Stepanenko (Drofa)

— Hai pensato di ampliare la scala di personaggi, ad esempio, umanizzare gli aerei?

— No, non ancora.

— Da quando hai iniziato a pubblicare le tue opere, è accaduto qualcosa? Che c'è nel tuo futuro, dopo gli studi?

— Alcune persone mi hanno ordinato dei lavori. Quale professione farò, ora dirlo con precisione non posso, ma sono sicura che voglio sia legata con l'arte.