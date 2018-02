Kurier: Putin atteso a Vienna per celebrare 50 ° anniversario del contratto del gas russo

Gazprom e l'austriaca OMV stanno per celebrare questo evento a Vienna, ospite dell'evento deve diventare il presidente russo Vladimir Putin, riferisce il quotidiano austriaco Kurier. Vladimir Putin ama Austria, dice il quotidiano austriaco Kurier. Numerose visite ufficiali, visite a località sciistiche e rapporti cordiali con i presidenti di Thomas Klestil e Heinz Fischer: tutto questo ha influito sul perenne contatto politico e personale dell'attuale leader russo con l'Austria.

Le relazioni economiche tra i paesi sono state sviluppate molto prima, si legge nell'articolo. Il primo giugno 1968 l'Austria, rappresentata dalla società dell'energia OMV, è stata il primo paese occidentale — e neutro — a firmare un contratto di fornitura di gas naturale con l'Unione Sovietica. L'Austria fino ad ora dipende dalla Russia per l'energia, scrive Kurier.

Quest'anno OMV e Gazprom celebreranno il 50 ° anniversario dalla firma del contratto. In occasione dell'evento dedicato a questa data, a Vienna si prevede la presenza di Vladimir Putin. Non c'è ancora conferma ufficiale della visita, avverrà dopo le elezioni presidenziali, ma, secondo il giornale e le sue fonti attendibili, si è appreso che già fervono i preparativi per la visita di Putin.

Tuttavia, quanto è importante la visita del presidente per le relazioni bilaterali tra l'Austria e la Russia, si è percepito nel contesto delle sanzioni dell'UE, si dice nell'articolo. Le sanzioni sono già attive da più di tre anni e sono state messe in relazione all' "annessione della Crimea" e del conflitto nella parte orientale dell'Ucraina. Nel mese di marzo 2015 il Consiglio dell'Unione Europea ha legato le sanzioni con le condizioni di attuazione degli accordi di Minsk. Fino ad oggi non sono stati realizzati, l'Austria ha aderito al prolungamento di sanzioni, che hanno bisogno di unanime approvazione.

Allo stesso tempo l'Austria è tra i paesi che criticano le sanzioni, e questo vale anche per i rappresentanti del settore economico e del governo. Le sanzioni sono state prorogate fino al 31 luglio 2018, data in cui inizierà la presidenza dell'Austria nell'UE, dal 1 luglio. L'ex ministro degli esteri di Germania, ora presidente, Frank-Walter Steinmeier nel 2016 ha riferito che le sanzioni non possono essere fine a se stesse, si è esibito per rivedere la strategia delle relazioni con la Russia. Il principio del "tutto o niente" non aiuta le parti, bisogna applicare le sanzioni con intelligenza, in modo che contribuiscano alla realizzazione degli accordi di Minsk. Se si vedrà un sostanziale progresso si può pensare a una graduale abolizione delle sanzioni.

La coalizione austriaca del partito popolare e del partito della libertà austriaco, si distingue anche per la richiesta dell'abolizione delle sanzioni, dice il quotidiano. Tuttavia non si sa se riuscirà a trovare alleati in Europa. Come paese presidente dell'EU, per l'Austria sarà difficile porre il veto sulle sanzioni, perché agirà come membro regolatore. Da questo punto di vista la prevista visita di Putin può anche diventare delicata, osserva Kurier. Nel frattempo l'ambasciatore russo a Vienna, ha detto ai giornalisti che proprio durante la presidenza all'UE c'è la possibilità di un graduale allentamento delle sanzioni.