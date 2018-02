Lavrov ha definito il tema principale dei colloqui con il ministro degli Esteri italiano

Questa è la terza visita di Alfano in Russia, ma la prima in qualità di attuale presidente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), presidenza passata all'Italia il 1 ° gennaio 2018.

"Abbiamo avuto trattative tradizionalmente costruttive, di fiducia con Angelino Alfano. È qui che si trova in visita di lavoro in qualità di attuale presidente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. I colloqui saranno dedicati proprio a questo tema", ha detto Lavrov in una conferenza stampa al termine dei negoziati.