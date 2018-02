E' la pizza la migliore colazione

Una specialista in nutrizione americana ha riconosciuto che la pizza è il cibo più utile per la prima colazione, è meglio dei cereali, lo ha raccontato all'Independent.

"Probabilmente vi sorprenderà, che, in media, un pezzo di pizza e una ciotola di cereali con latte contengono lo stesso numero di calorie" ha sottolineato la nutrizionista certificata Chelsey Amer. Secondo lei, tutto dipende dalla composizione dei prodotti. Nei cereali praticamente non ci sono proteine e grassi buoni, ma troppo zucchero per la prima metà del giorno per il valore giornaliero da assumere per un adulto.

"La pizza contiene più proteine, vi riempirà di energia per tutta la mattina. Ha più grassi e meno zuccheri" continua la Amer. Tuttavia, la nutrizionista, osserva che le persone raramente si limitano a fare un solo morso di pizza, e questo piatto non è utile in ogni caso.

La nutrizionista britannica Rhiannon Lambert non è d'accordo con la collega e ha osservato che "per gli enormi grassi la pizza, ordinata via internet, non è la scelta migliore per la colazione". Secondo lei, i cereali integrali sono più utili, se il piatto italiano non contiene additivi nocivi, può essere tranquillamente mangiato a colazione.