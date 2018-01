Russia, Shoigu: l’esercito ha ricevuto nel 2017 oltre 3500 armi moderne

Le forze armate russe nel 2017 hanno ricevuto in dotazione più di 3500 armi avanzate e attrezzature speciali. Lo ha fatto sapere oggi il ministro della difesa russo Sergei Shoigu.

Il ministro ha osservato che lo scorso anno sono stati forniti alle forze armate russe "più di 110 aerei ed elicotteri, due navi da guerra, tre sistemi Iskander-M, nove sistemi missilistici anti-aerei e complessi di diversa classe, 116 missili da crociera Kalibr, più di 400 veicoli corazzati".

Il ministero della Difesa russo ha tenuto una giornata per l'accettazione dei prodotti militari. L'evento è finalizzato a mettere in evidenza l'equipaggiamento delle forze armate. Durante l'incontro sono state messe in evidenza le forniture avvenute lo scorso anno.