Elon Musk ha venduto 10mila lanciafiamme contro apocalisse zombi in tre giorni

L'inventore americano Elon Musk ha consigliato di acquistare un lanciafiamme in caso di apocalisse di zombie e in tre giorni ne ha venduti più di 10.000.

Il fondatore di SpaceX e Tesla, Elon Musk, ha dichiarato che in tre giorni la sua compagnia ha ricevuto 10.000 ordini di lanciafiamme. Il suo piano è venderne 20 mila esemplari e gudadagnare 10 milioni di dollari.

Il membro dell'Assemblea Legislativa della California Miguel Santiago ha affermato che è necessario vietare la vendita dei lanciafiamme per l'elevato rischio di incendio. Infatti, malgrado il lanciafiamme abbia un getto capace di raggiungere i 15 metri, non è considerato un'arma e quindi può essere venduto liberamente in Internet.

Musk ha usato una mossa di marketing non banale per vendere il suo lanciafiamme, dicendo che tali armi sono molto utili nella lotta contro gli zombi:

"Quando inizierà l'apocalisse, sarai felice di essere diventato un maestro con il lanciafiamme. È efficace contro le orde di non morti. Se non sarai soddisfatto, ti rimborseremo i soldi", ha scritto Musk su Twitter.