Olimpiadi 2018, Putin: la Russia sosterrà gli atleti squalificati

"Discuteremo con le organizzazioni sportive internazionali per affrontare la situazione intorno alla partecipazione della Russia alle Olimpiadi 2018", ha detto Putin.

Il presidente ha sottolineato la Russia considera "strana" la decisine di non permettere ai suoi atleti di non prendere parte ai Giochi.

Putin ha augurato agli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi 2018 di concentrarsi sulla lotta sportiva e di non pensare al negativo che ha accompagnato il loro allenamento.