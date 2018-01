Ieri delle due navi dell'Alleanza Atlantica, il cacciatorpediniere della Royal Navy della Gran Bretagna HMS Duncan e la fregata turca Gaziantep sono entrate nel mar Nero.

"Non è un tentativo di nascondere azioni provocatorie" ha detto Belik a RIA Novosti. "Qualsiasi azione delle navi della NATO nel Mar Nero è una dimostrazione di forza". Il gioco del flettere i "bicipiti" è stato ideato principalmente per l'elettorato europeo ed americano, per essere sicuri, che la NATO sia "la padrona del mare", e che i russi si spaventino.

Tuttavia, il deputato è sicuro che i generali della NATO non saranno in grado di intimidire la Federazione Russa con le loro provocazioni, quanto piuttosto sono in grado di convincere i russi di aver bisogno di un esercito ancora più efficiente.

Il comando navale riunito della NATO in precedenza ha informato circa l'ingresso nel mar Nero di due navi lanciamissili, la fregata turca Gaziantep, e il cacciatorpediniere britannico della Royal Navy Duncan.