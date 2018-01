La Cina investe nelle forze armate afghane

Nel commento di Sputnik ha osservato che "non si tratta di creare una base militare, ma di una brigata e di un sistema di logistica dell'esercito afghano":

"In precedenza, il Ministro della difesa afgano ha visitato la Cina per discutere della creazione di una squadra nel Badakhshan. La Cina ha espresso la sua disponibilità a cooperare con l'Afghanistan con attrezzature tecniche e per la manutenzione della base, nonché su altre questioni. Non si tratta di creare una base militare cinese nel Badakhshan. La base è stata costruita dall'Afghanistan e si trova nel Badakhshan".

Bashir Bezhan, esperto di questioni politiche in Afghanistan, membro del National Congress Party, ha elencato a Sputnik le ragioni per cui la Cina è pronta ad aiutare l'Afghanistan. Secondo Bijan, prima di tutto, la Cina cerca di proteggersi dalla minaccia proveniente dai gruppi terroristici che operano in Afghanistan. La Cina è anche preoccupata per la presenza degli Stati Uniti in Afghanistan e degli obiettivi che questo paese persegue nella regione.

Inoltre, la Cina, essendo un importante attore economico nella regione e nel mondo, persegue obiettivi economici. Secondo lui, l'Afghanistan è uno dei paesi con cui la Cina intrattiene relazioni di vecchia data, e questo è anche il motivo per cui la Cina è pronta a sostenere l'Afghanistan.