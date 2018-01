La Francia non farà giustiziare i jihadisti francesi

Il Ministro della giustizia della Francia Nicole Belloubet ha dichiarato che Parigi interverrà nel caso in Siria o in Iraq verranno condannati a morte dei cittadini francesi accusati di terrorismo.

Il socialista Gerard Bapt, che era a capo del gruppo parlamentare Francia-Siria nella precedente composizione dell'Assemblea Nazionale, ha detto a Sputnik che il governo francese "si trova in una situazione imbarazzante".

Secondo lui, negando la legittimità della giustizia siriana e irachena, Parigi fa un passo avanti nel giudicare i suoi cittadini radicali sul territorio della Francia.

Questo, a sua volta, è estremamente difficile e pericoloso: oltre ai problemi con la raccolta di prove e l'ascolto dei testimoni, Bapt ritiene situazione molto difficile per il rischio della radicalizzazione delle carceri francesi, che aggraverebbe ancora di più il completamento di centinaia di jihadisti.

"Lo stato francese si è messo davvero in una posizione scomoda, dal momento che i crimini commessi in un altro paese possono certamente essere giudicati dalle corti di questo paese, con un sistema di giustizia nel quadro della legislazione nazionale che indubbiamente esiste in Iraq.

Un'altro discorso si potrebbe fare con la Siria, specialmente in Kurdistan. Si tratta di un governo dove il sistema giudiziario solo si sta formando e non sempre rispetta le norme internazionali.

Rivolgersi ai siriani e agli iracheni in modo che la condanna a morte dei jihadisti non venga eseguita? Ma questo vorrà dire che bisognerà essere pronti per l'estradizione per imprigionarli in Francia… sorge il problema poi, andrebbero giudicati qui? Sulla base di quali prove?

Questo è una questione molto difficile, e lo stato sta ancora esita sul da farsi.

Le dichiarazioni dei rappresentanti dell'esecutivo francese sul destino dei jihadisti francesi spesso si contraddicono a vicenda. Il Ministro delle forze armate Firenze Parly ha detto nel mese di ottobre: ​​"Se i jihadisti hanno ucciso in battaglia, dico, che sarebbe meglio che vengano catturati dalle truppe siriane, il loro destino dipenderà dalla giustizia siriana." Per non parlare del Kurdistan, che non è uno stato, ma dove, come ha detto il portavoce del governo ufficiale Benjamin Griveaux "giudicheranno" le mogli dei jihadisti francesi.

Attualmente, circa 676 cittadini francesi, tra cui 295 donne, secondo il procuratore di Parigi, François Molins sono ancora, in Iraq e la Siria.