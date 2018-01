Non è prevista alcuna visita del leader nordcoreano Kim Jong Un in Russia. Lo ha detto l'ambasciatore russo in Corea del Nord Alexander Matsegora in un'intervista a Sputnik.

Secondo il diplomatico russo, la situazione è "molto complicata. Sembra che non sia arrivato il momento di organizzare eventi così grandi" ha aggiunto Matsegora.