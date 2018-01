Per gli abitanti della Terra è in attesa uno spettacolare “show lunare” - VIDEO

Presto oggi si verificheranno tre eventi celesti: per la prima volta in 152 anni sarà possibile vedere ad occhio nudo l'eclissi lunare "di sangue", la super luna e la luna blu allo stesso tempo.

Separatamente, questi fenomeni non sono insoliti, ma raramente si incontrano tutti e tre contemporaneamente. L'ultima volta che avvenne in Nord America il 31 marzo 1866.

Il trio di oggi non potrà essere visto ovunque. Tutte le fasi di questo raro fenomeno naturale potranno essere viste dagli abitanti della Siberia e dell'Estremo Oriente della Russia, in Giappone, in gran parte della Cina e dell'Australia; negli Stati Uniti saranno fortunati gli abitanti dell'Alaska e della California. Nella parte europea della Russia, nell'Europa orientale e nella parte centrale e nella costa orientale dell'America si potranno osservare solo alcune fasi dell'eclissi.

Gli astronomi avvertono che questa bella visione sarà un pericolo per le persone meteopatiche, che dovrebbero fare scorta di farmaci per mal di testa e cadute di pressione, riporta il canale televisivo Rossiya 24.