Hawaii: licenziato l'uomo che ha attivato per errore l’allarme di attacco missilistico

Un falso allarme di un attacco missilistico con la dichiarazione"questo non è un esercitazione" è stato inviato ai telefoni cellulari dei cittadini il 13 gennaio alle 8:00 circa dell'ora locale e ha causato il panico in tutto lo stato per circa 40 minuti.

Vern Miyagi, capo del dipartimento di emergenza delle Hawaii, ha detto che anche lui si dimetterà. Secondo lui, il dipendente che ha causato il panico, "si sente terribilmente" a causa di quello che è successo. "È stato un suo errore, soffre terribilmente per questo" ha detto Miyagi.

In origine si pensava che il falso avviso fosse stato il risultato di una sovrapposizione tecnica. Tuttavia, martedì la Federal Communications Commission (FCC) ha affermato che in realtà si trattava di un errore dell'operatore.

Il dipendente licenziato, il cui nome non è stato nominato, ha rilasciato una dichiarazione in cui ha informato l'esatto errore. Secondo lui, il 13 gennaio, ha sentito un avvertimento, che si è concluso con le parole: "Questo non è un esercitazione!",e ha inviato l' avvertimento. Tuttavia, non ha sentito l'inizio del messaggio, dove è stato detto tre volte: "esercitazione".

© AP Photo/ Caleb Jones “Sono rimasti 10 minuti di vita”: i testimoni del falso allarme missilistico alle Hawaii

La FCC ha anche concluso che troppe esercitazioni di questo tipo sono state condotte alle Hawaii senza preavviso e che il software che inviava gli avvertimenti non era in regime di esercitazione. Inoltre, inviando un avvertimento, le autorità statali non sono state in grado di disattivarlo rapidamente, il che ha esacerbato la situazione.

Il membro del Board of Governors della FCC Mike O'Reilly ha dichiarato di essere rimasto stupito nell'apprendere che nessuno si è fatto male in preda al panico. "Avrebbe potuto essere un disastro" ha detto.