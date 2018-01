Gli americani hanno creato un ibrido tra un Kalashnikov e una Glock

L' AK-Draco NAK9 è praticamente un mitra nello stile Kalashnikov adattato all'uso dei caricatori standard della pistola Glock. Questa pistola grazie alle sue ottime qualità da combattimento e alla sua affidabilità è molto diffusa come arma civile di autodifesa sia in America che nel resto del mondo. La Glock è realizzata principalmente plastica ad alta resistenza, grazie alla quale è leggera e durevole.

La Glock consiste di solo 33 parti, incluso il caricatore; uno smontaggio completo richiede solo un minuto. La manutenzione della pistola può essere effettuata senza l'uso di attrezzature speciali con l'ausilio di strumenti improvvisati, il che facilita enormemente la manutenzione e la riparazione delle armi. Come standard, è dotato di una caricatore da 17 colpi, ma è possibile utilizzare caricatori con una capacità di 19 e 33 cartucce.

Molte parti della pistola sono realizzate con l'impiego di materiali polimerici, tra cui il telaio, riducendo così il peso dell'arma fino a 900 grammi, della quale il caricatore pesa 250 grammi. La Glock è anche amata per la durabilità dei giunti e dei meccanismi, proprio come il leggendario fucile d'assalto Kalashnikov. Non si sa perché gli americani abbiano improvvisamente pensato progettare un ibrido di queste armi, ma l'AK-Draco NAK9 è già in vendita.

È di dimensioni più compatte rispetto all'AK-47, e il nove nel nome, a proposito, indica il calibro di 9 millimetri. Il mitra è compatibile con i tutti i caricatori delle pistole Glock, inclusi quelli con maggiore capacità. Il mitra viene venduto con un caricatore da 33 cartucce e una slitta Picatinny per il fissaggio di vari accessori. L'AK-Draco NAK9 viene prodott in Romania, e venduto negli Stati Uniti per 679 dollari.