Trump definisce Cina e Russia minacce per l'economia e i valori degli Stati Uniti

La Russia e la Cina stanno sfidando gli Stati Uniti, ha detto il presidente Donald Trump, parlando in un discorso annuale sullo stato del paese nel Congresso.

"In tutto il mondo ci troviamo di fronte a regimi canaglia, gruppi terroristici e rivali come la Cina e la Russia che stanno sfidando i nostri interessi, la nostra economia ei nostri valori", ha detto il capo della Casa Bianca.

Trump ha esortato il Congresso a porre fine alla riduzione del bilancio militare e "finanziare al massimo le nostre eccellenti forze armate". Ha anche affermato la necessità di modernizzare l'arsenale nucleare statunitense per renderlo "così potente da permettere di scoraggiare qualsiasi atto di aggressione".

Inoltre, Trump ha accusato la Corea del Nord di "incessante brama" di armi nucleari, che, ha detto, presto potrebbe minacciare gli Stati Uniti. "Stiamo conducendo una campagna per esercitare la massima pressione sulla Corea del Nord in modo che questo non accada", ha detto Trump.

"L'esperienza passata ci ha insegnato che il compiacimento e le concessioni provocano solo aggressività e provocazione, non ripeterò gli errori delle precedenti amministrazioni che ci hanno portato in questa situazione pericolosa", ha promesso.

A metà gennaio, il Pentagono ha annunciato le disposizioni non classificate della nuova "Strategia nazionale di difesa", il primo di tali documenti, è stato preparato negli Stati Uniti per nove anni. Le principali minacce alla sicurezza americana sono la Cina, la Russia, la Corea del Nord e l'Iran. Si noti che la minaccia più significativa per gli Stati Uniti sono le armi nucleari della Russia. Washington ha anche accusato Mosca di finanziare la "destabilizzazione del cyberspazio".