San Pietroburgo: mostra collezione di articoli in ambra dedicata ai Mondiali 2018

La collezione Campionati del mondo di calcio 2018 è stata preparata dalla Fabbrica d'ambra di Kaliningrad. Tra gli articoli esposti c'è una statuetta in ambra del Lupo ZabivalkaTM, la mascotte ufficiale dei Mondiali 2018, e altri simboli del calcio: scarpette, palle, guanti da portiere, scolpiti da gioiellieri nel catrame pietrificato.

Gli ospiti del festival saranno in grado di vedere prodotti realizzati con materiali diversi e tecnologie diverse. La mostra, che si svolge presso il centro di gioielleria nella piazza Fabergé, presenta anche sculture in pietra, gioielli e utensili in metalli preziosi e prodotti decorati con smalti colorati. Le collezioni Flora e Fauna: decorazioni su temi naturali; Avangard: articoli per la casa e gioielli, che uniscono pietre preziose, semi-preziose e ornamentali e vari materiali; e una selezione di Gioielli d'autore.

Il festival Heritage of Fabergé durerà fino al 4 febbraio. Il programma include quiz, lezioni di perfezionamento sulla pittura di ciondoli nello stile di Carl Faberge, lezioni di gioielleria.

La prossima Coppa del Mondo di calcio si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018.

Le partite della fase a gironi si giocheranno in 11 città: Kaliningrad, San Pietroburgo, Mosca, Nizhny Novgorod, Kazan, Saransk, Samara, Ekaterinburg, Volgograd, Rostov e Sochi.