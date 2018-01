Usa-Russia, Patrushev: Kremlin Report è un passo miope di Washington

Il cosiddetto "rapporto del Cremlino", diffuso dagli Stati Uniti, è il passo miope, che avrà un impatto negativo sulle relazioni bilaterali: lo ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev.

"È ovvio — ha detto ai giornalisti — che questo miope passo di Washington influenzerà negativamente i contatti bilaterali tra i nostri stati, ma non è in grado di cambiare la politica estera della Federazione Russa e non pregiudicherà la credibilità del nostro Paese sulla scena mondiale".

© AFP 2018/ PAUL J. RICHARDS Kremlin report: non è una lista di sanzioni

Ha sottolineato che l'uso di tali "minacce esterne immaginarie" come la Russia e la Cina è stato un tentativo delle autorità statunitensi di mascherare la difficile situazione interna.

"Il corso intrapreso dagli Stati Uniti negli affari regionali e internazionali — ha osservato ancora Patrushev —, che comporta il contrasto a tali immaginarie minacce esterne come la Russia e la Cina, è inteso principalmente a distrarre l'attenzione degli americani dalla complicata situazione interna negli Stati Uniti, dai problemi accumulati economici e sociali e l'incapacità delle autorità di risolvere efficacemente i compiti che devono affrontare, anche a causa di incongruenze tra le azioni dei dipartimenti e delle agenzie".