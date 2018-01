L’operato degli armamenti russi in Siria ha dimostrato che l’esercito russo è uno dei più potenti al mondo, e un certo numero di sistemi d'arma della Federazione Russa non ha rivali, ha detto oggi il presidente russo Vladimir Putin.

"L'uso delle nostre armi in Siria ha dimostrato in modo convincente che l'esercito russo oggi è uno dei migliori eserciti del mondo in termini di equipaggiamento" ha detto Putin in una conferenza militare a seguito di un'operazione speciale in Siria.

Putin ha sottolineato che la Russia non ha eguali in un certo numero di sistemi d'arma.