Ucraina testa primi missili da crociera autoprodotti

Il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina Alexandr Turchinov ha annunciato che Kiev ha per la prima volta testato con successo i suoi primi missili da crociera terrestri.

"La gittata dei missili da crociera e le testate non violano gli accordi internazionali firmati dall'Ucraina su queste armi" riporta le sue parole il servizio stampa del Consiglio nazionale per la sicurezza. Turchinov ha dichiarato che il missile da crociera è stato progettato e testato dall'azienda governativa Luch in cooperazione con altre compagnie governative e private.

Turchinov ha dichiarato inoltre che il dipartimento si è prestabilito l'obiettivo di sviluppare un sistema di missili da crociera non solo terrestre ma anche navale e aereo.