Una ragazza italiana si prepara a sposare un russo condannato all’ergastolo

Maxim Kiselev ha 36 anni e ha passato già quasi 20 anni in galera. Da adolescente, fu imprigionato per furto, rapina e stupro.

Quando è stato rilasciato nel 2008, mentre era ubriaco ha accoltellato quattro uomini, una donna e un bambino di 10 anni. La tragedia si è verificata nella regione di Kemerovo. Il giudice ha condannato all'assassino di 27 anni all'ergastolo.

Kiselev ha avuto fortuna quando nel 2012 il regista italiano Mark Franchetti è arrivato nel carcere di Chornyy Berkut per girare un documentario sui condannati a vita della prigione.

© Foto: Ридус Serena Nolano e Maxim Kiselev. Collage.

Dopo che la sua apparizione sugli schermi, l'assassino ha iniziato a ricevere lettere da donne italiane. Ha ricevuto lettere da alcune di loro per diversi anni. Due anni fa nella vita di Kiselev è comparsa la ventitreenne Serena Nolano. La ragazza ha scritto della sua simpatia ed ha espresso la sua disponibilità a sostenere finanziariamente il detenuto.

Le ho risposto dicendole che non vedevo il senso di stringere una relazione. Alla fine lei non era l'unica… Ma Serena ha scritto di nuovo, e qualcosa mi ha toccato… Ho capito, per quanto banale possa sembrare, che lei è la metà della mia anima, dice Maxim Kiselev.

L'uomo ha ammesso di aver provato un sentimento d'amore per la prima volta.

Ora il prigioniero sta scontando una condanna nel carcere Snezhnika nel territorio di Khabarovsk. Oltre a Serena, nessuno gli scrive più.

La ragazza innamorata del criminale vive nella periferia di Milano e vuole diventare una scrittrice. Ha descritto la storia dell'assassino russo in uno dei capitoli del suo libro.

Non ha nascosto il suo legame con il criminale ai suoi parenti o amici. Di conseguenza, gli amici hanno interrotto ogni rapporto con lei mentre i genitori si sono opposti a questa storia d'amore.

Tuttavia, Serena intende seriamente sposare il criminale, e l'assassinio di sei persone non ha influito sulla sua scelta. Ha lasciato l'università, dove ha studiato lingua e letteratura russa, e ora lavora in un'agenzia di viaggi. Presto intende andare in Russia.

Lei sa che il suo matrimonio si terrà sotto scorta, gli sposi avranno la possibilità di stare con l'uomo tre giorni, dopodiché le sarà permesso di incontrare il marito solo due volte all'anno per quattro ore.

Vedendo Maxim nel documentario, ho voluto subito scrivergli, così ho iniziato a imparare il russo più velocemente. Ho sentito che siamo connessi l'uno con l'altra, siamo un tutt'uno. Nessuno ci crede, tutti pensano che io sia strana… Io stessa non credo che tutto questo stia accadendo in realtà, riporta le parole di Serena il portale kp.ru.

La donna confessa che lei "ama Maxim, ma non i suoi crimini" e che sogna di avere un bambino con Maxim. Tuttavia, la ragazza italiana non sa come andare a vivere nell'Estremo Oriente russo.

La psicologa Elena Malgrem ha dato la sua opinione del comportamento della ragazza.

Questo non è un romanticismo sano. Molto probabilmente, ha avuto problemi a comunicare con suo padre. Probabilmente ha avuto relazioni sessuali insoddisfacenti con gli uomini; molto probabilmente, avrà avuto il desiderio di ucciderli. Altrimenti, non si sarebbe innamorata di un omicida… Per quanto riguarda Maxim… A lui, penso, non importi chi gli scriva e chi verrà da lui. Ha bisogno di occupare il suo tempo durante la sua condanna dice l'esperta.

Ora il'ergastolano potrebbe ottenere una liberazione anticipata. Tuttavia, il capo del carcere in cui è rinchiuso Maxim, Andrey Vlasenko, ha spiegato che prima di fare richiesta per la libertà vigilata "un ergastolano come Kiselev dove scontare almeno 25 anni senza violare le regole della prigione."

"Spesso immagino il giorno della mia liberazione: il momento in cui apriranno il cancello e lascierò il carcere. La prima cosa che comprerò sarà un telefono per chiamare Serena. Se tutto va bene e avremo un figlio, sicuramente non sarà dietro le sbarre. Per questo farò del mio meglio", ha dichiarato Kiselev.