Una filiale di Sberbank progetta di scambiare criptovalute in Svizzera

La legislazione russa al momento attuale non consente di condurre operazioni commerciali in criptovalute. "In Russia, non possiamo commerciare criptovalute, ma vogliamo soddisfare gli interessi dei nostri clienti, in modo di avere accesso a qualsiasi tipo di prodotti e servizi strategici" ha detto Chemetov.

Ha osservato che la legge svizzera consente di fare transazioni in criptovalute. "Ora stiamo preparando una infrastruttura completa per iniziare a garantire tali servizi all'interno della nostra filiale svizzera. Stiamo costruendo interamente un sistema di trading, in modo da poter essere in grado sia di poter aprire una propria posizione e di garantire ai clienti i servizi, sarebbe a dire comprare e vendere ai clienti" ha detto Shemetov.

Il prodotto sarà disponibile solo per le persone giuridiche. "Il prodotto è molto rischioso, è molto volatile, quindi non forniremo questi servizi ad un gran numero di clienti" ha affermato.

"Siamo alla ricerca di tutti i tipi di criptovalute, ce ne sono di più liquide, i loro nomi sono noti. Vedremo ciò che interessa al cliente, dove trovare una certa liquidità e come possiamo coprire la posizione dei nostri colleghi svizzeri. È ovvio che noi non ci occuperemo di criptovalute illiquide" ha aggiunto Chemetov.

Sberbank (Switzerland) AG è una filiale controllata del gruppo Sberbank, con sede a Zurigo. Le attività principali sono servizi bancari per organizzazioni commerciali e lavoro nei mercati finanziari.