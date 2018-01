Oncologi russi usano l'oro per combattere il cancro

Finora, il metodo è stato provato sui topi. Si è scoperto che inviando nanoparticelle verso le cellule tumorali e la loro successiva irradiazione con luce verde porta al riscaldamento delle particelle in una zona strettamente definita. Le particelle assorbono le radiazioni e le cellule cancerogene vengono letteralmente arrostite. Lo sviluppo del metodo è avvenuto grazie al lavoro congiunto di fisici, chimici, biologi, medici, matematici e ingegneri.

Tale principio di azione funziona per diversi tumori. L'attività principale consiste nello particelle con determinate proprietà. Quindi per le neoplasie esterne si possono usare particelle di dimensioni di circa 30 nanometri, e per quelle interne si possono usare delle particelle leggermente più grandi con risonanza plasmatica nella regione rossa dello spettro (infrarossi). Ciò che è importante, la tecnica aiuterà anche nel caso in cui la rimozione chirurgica del tumore non è possibile.