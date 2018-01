Problemi di comunicazione nella squadra di hockey delle due Coree

Le giocatrici di hockey nordcoreane e sudcoreane, che alle imminenti Olimpiadi invernali giocheranno nella stessa squadra, durante il primo allenamento hanno avuto problemi di comprensione per le differenti terminologie sportive usate, segnalano i media.

Come scrive il giornale Japan Times, la difficoltà sta nel fatto che le atlete dei due Paesi utilizzano diversi termini tecnici inerenti all'hockey: il problema è che le giocatrici sudcoreane utilizzano una terminologia inglesizzata, mentre le loro compagne nordcoreane utilizzano denominazioni proprie.

Per risolvere il problema la parte sudcoreana ha compilato un elenco di termini dove si verificano discrepanze: nella tabella sono indicate le varianti in inglese, dal momento che la squadra è allenata dalla coach canadese Sarah Murray.