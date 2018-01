"In totale sono sono state registrate 33 telefonate riguardanti la presenza di esplosivi in 33 siti nella città di Mosca… le segnalazioni sono state fatte con la stessa voce. Presumibilmente, una voce pre-registrata suonava", hanno dichiarato una fonte dei servizi di emergenza.

Tra i siti in cui è stata segnalata la presenza di esplosivi c'erano la Duma, il Consiglio Federale e la sede di Rosturism.