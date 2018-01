Il video ripreso da un'auto non lontano da San Pietroburgo a prima vista sembra strano.

Nel filmato si vede una costruzione insolita e luminosa in mezzo ad un campo: proprio questa è stata considerata un Ufo.

Senza pensarci a lungo gli americani l'hanno caratterizzata come Ufo. Ma per correttezza va notato che alcuni dei media russi non hanno perso tempo nel diffondere questa notizia.

In realtà guardando da vicino si puoi vedere che questa costruzione è solo un cartellone pubblicitario.