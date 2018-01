Rabbia nei servizi segreti britannici dopo dichiarazioni russofobe del ministro Williamson

I funzionari dei servizi segreti britannici sono "furiosi" per le dichiarazioni del ministro della Difesa Gavin Williamson sui "piani aggressivi di Mosca", scrive il Sunday Times riferendosi a fonti nelle forze di sicurezza nazionali.

Un interlocutore del giornale ha osservato che il ministro avrebbe potuto utilizzare informazioni classificate e in parte ricevute dagli alleati del Regno Unito per rilasciare queste dichiarazioni.

La divulgazione di questi dati potrebbe minare la cooperazione di Londra con i partner, ha aggiunto.

Secondo un'altra fonte nell'intelligence militare britannica, le dichiarazioni di Williamson sono "da dilettante".

"Nessuno si è mai spinto così lontano nel quantificare il potenziale rischio in caso di un devastante attacco alle infrastrutture britanniche da parte della Russia o di qualsiasi altro Paese ostile. Non vorremmo impegnarci in speculazioni e fomentare panico", ha detto la fonte.