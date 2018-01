L'imprenditore svedese aveva fondato l'Ikea quando aveva solo 17 anni. Dal 1973 al 2014 ha vissuto in Svizzera. Nel 2014 è tornato in Svezia per protesta contro le tasse elevate. E' stata la persona più ricca nel suo Paese per diversi anni. Gli esperti della rivista Veckans Affärer hanno stimato la fortuna di Kamprad in 620 miliardi di corone (circa 62 miliardi di euro).